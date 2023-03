La FIFA encouragée à dédommager les travailleurs de la Coupe du Monde au Qatar: «Les victimes méritent que justice leur soit rendue»

« Les victimes des violations odieuses des droits de l’homme commises lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar méritent que justice leur soit rendue », a déclaré Amnesty qui a également remis à la FIFA des maillots de football spécialement conçus pour l’occasion. Ceux-ci ont été présentés au musée officiel de la FIFA en Suisse. Ils illustrent les vêtements de travail bleus et les gilets jaunes fluorescents portés par les travailleurs migrants.

« Concrètement, nous proposons un plan et un calendrier pour dédommager les victimes », explique le responsable Justice économique et sociale chez Amnesty International, Steve Cockburn. « Ces travailleurs ont été maltraités pour rendre possible un championnat du monde qui a rapporté des milliards de dollars à la FIFA, mais qui a eu un coût humain sous la forme de familles endettées ou de proches décédés. »