«Je ne me suis pas inscrite pour devenir influenceuse, c’est une démarche sincère»: Jessica revient sur le premier épisode de «Mariés au premier regard»

J’étais assez surprise. En lançant ma candidature, je ne pensais pas aller jusqu’au bout et avoir une compatibilité. J’étais étonnée, contente, et je suis curieuse de voir la suite des événements.

Physiquement, j’ai toujours aimé les garçons un peu plus grands que moi, plutôt bruns, typés, méditerranéens.

Pas trop compliqué de se retrouver face à des caméras ?

C’est pas habituel. Au début, c’était assez impressionnant. Puis avec l’habitude, on est plus à l’aise.

Qu’avez-vous pensé de l’épisode diffusé ce dimanche ?

J’ai trouvé qu’il était quand même assez bien. C’est émouvant de revivre les émotions qu’on a eues à ce moment-là. Plein d’émotions sont revenues.

Dans votre portrait, vous disiez avoir du mal à refaire confiance. C’était rassurant de confier votre avenir à des experts ?

Mes relations se sont toujours passées de la même manière… Je trouvais sympa, justement, que des experts évaluent notre personnalité, et qu’ils regardent si on correspond vraiment à quelqu’un d’autre, sans s’arrêter au physique. Dans mes anciennes relations, j’étais davantage attirée par le physique, sans spécialement connaître la personne. Ça finissait toujours un peu mal.

On a vu que vous étiez adepte des réseaux sociaux. En plus de trouver l’amour, est-ce que l’émission est une belle occasion pour acquérir une certaine visibilité ?

Non, je ne me suis pas du tout inscrite pour ça. J’aime bien partager avec les gens sur les réseaux sociaux, mais je ne me suis pas inscrite juste pour devenir influenceuse, c’était une démarche sincère, je voulais trouver l’amour.