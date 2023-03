Une conférence sur le harcèlement moral et sexuel au travail organisée à Saint-Gilles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette matinée organisée par Catherine François, échevine de l’Emploi, est une première étape. L’échevine s’est engagée à poursuivre la dynamique, pour interpeller les pouvoirs publics sur la mise en place d’un plan Harcèlement dans les entreprises privées et publiques pour rendre visible l’ampleur du phénomène. Il lui importe encore de créer, avec les organisations syndicales, avec les mouvements féministes, et les acteurs et actrices concernés par la question, un collectif de soutien aux victimes de violence au travail.