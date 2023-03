Exposition Pierre Rapsat au Malmundarium

Dans le public, on a salué la présence de deux personnes très importantes pour notre grand artiste régional : Marie-Ange Rapsat, l’épouse, et Thomas, le fils. A Malmedy, on a apprécié l’amitié qu’ils nous ont montrée par leur présence, chacun s’est vu offrir un panier garni.

Pierre Rapsat, auteur-compositeur-interprète, a rythmé de ses mélodies harmonieuses nos plus belles années. Du point de vue musical, sa renommée va dépasser largement les frontières de la Belgique ; et à Verviers, d’où il est originaire, « il est considéré une icône », nous explique un chanteur de la formation Brasero : « quand on chante du Rapsat, dans la salle tout le monde connaît les paroles ». Ceci est, en effet, un très haut degré de reconnaissance pour un artiste. Pierre a su conquérir nos cœurs avec des mots simples de tous les jours : « Les rêves sont en nous. Tous ces rêves qu’on a abandonnés, et qui nous donnaient envie d’aller jusqu’au bout, à présent ils nous supplient de rester debout ». On ressent la force de ces chansons qui peuvent traverser les espaces et les temps. Peut-on y rester insensible ?