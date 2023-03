Démonstration d’orpaillage au Musée du Coticule de Salmchâteau!

En Wallonie, 14 Contrats de Rivière de Wallonie soutiennent cette campagne, les Contrats de Rivière sont acteurs dans la gestion de nos cours d’eau. Les citoyens, les communes, les écoles, les administrations… sont tous invités comme partenaires des Contrats de Rivière. Pour notre région ce sont les Contrats rivière Amblève/Rour et Moselle/Our qui organisent et coordonnent une vingtaine d’activités sur le thème de l’eau et de la nature. Ces activités gratuites comme les balades, visites guidées, animations, démonstrations, etc sont subventionnées pas la Région Wallonne. La visite de la Centrale de Coo le samedi 18 et dimanche 29 mars fait partie de la vingtaine des activités gratuites proposées comme l’initiation aux techniques de la pêche en étang à Lierneux le 01 avril (ce n’est pas un poisson !)

Le Musée du Coticule de Salmchâteau et plus particulièrement sa salle de géologie s’intéresse à tous les minéraux de la région, donc à l’or qui fut exploité par les Celtes. Comme il faut de l’eau pour le travail à la batée, ceci rentre bien dans le cadre des journées de l’eau en Wallonie. Charles Legros, Président de l’ASBL « Val du Glain, Terre de Salm » a donc proposé une démonstration d’orpaillage (prospection et extraction artisanale de l’or à partir de puits individuels à ciel ouvert, ou dans les rivières). Il faut savoir que Emmanuelle Koos et Jonathan Lallemant qui sont employés au musée depuis 17 ans ont été formé à cette technique par Bruno Van Eerdenbrugh, spécialiste dans le domaine.