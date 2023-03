Coupes d’Europe: semaine historique pour les clubs italiens?

Engagé pour la première fois en 1/4 de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2011-2012, l’AC Milan de Stéfano Pioli a finalement réussi à se défaire du piège tendu par les Spurs de Tottenham lors des huitièmes de finale après un match retour assez terne à Londres. Les coéquipiers d’Alexis Saelemaekers se donnent donc une bonne bouffée d’air frais, eux qui peinent à retrouver leurs sensations de l’an dernier en Série A. Cependant, l’AC Milan aura son mot à dire lors des 1/4 de finale, encore plus depuis la réorganisation tactique de Stéfano Pioli et du retour de Mike Maignan.

Toujours du côté de Milan, l’Inter peut lui aussi revenir sur le devant de la scène en Ligue des Champions après sa courte victoire 1-0 à Giuseppe Meazza lors de la manche aller contre le FC Porto. Romelu Lukaku, buteur à l’aller, sera disponible afin d’aider ses partenaires à retrouver les 1/4 de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Vainqueur de la Supercoupe d’Italie face au Milan AC et toujours en course pour remporter la Coupe d’Italie, les joueurs de Simone Inzaghi continuent à performer sur la scène nationale. Cependant, comme l’autre club de la ville, les Nerazzurri peinent à retrouver les sommets en Ligue des Champions, avec seulement deux qualifications pour les 1/8 depuis la saison 2011-2012.