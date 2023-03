«La Grappe d’Or», «Le Roannay», «Le vieux château»...: la Wallonie et Bruxelles gâtées par le guide Michelin

C’est la grande messe de la gastronomie, attendue pendant 365 jours par les chefs de tout le pays. Le nouveau guide Michelin dévoilait son palmarès ce lundi à Mons, et a apporté son lot de belles surprises pour les chefs wallons et bruxellois. C’était d’ailleurs l’un des reproches faits l’an dernier au fameux Guide Rouge et à ses inspecteurs : un seul restaurant avait alors obtenu une première étoile en Wallonie, sur la vingtaine du palmarès. Les Wallons avaient poussé un coup de gueule et leur orgueil en cuisine et dans les assiettes a donc été payant cette année !

de videos Jeune chef de l’année à 24 ans ! Ainsi, seize restaurants décrochent leur premier macaron, dont sept en Wallonie et deux à Bruxelles : « La Grappe d’Or » de Clément Petitjean à Autelbas, « Le Roannay » de Mathieu Vande Velde à Francorchamps, « Le vieux château » de Tanguy de Turck à Flobecq, « La table de Manon » de la cheffe Manon Schenck à Grandhan, la seule femme belge du palmarès d’ailleurs, « Le grand verre » de Wout Bru à Durbuy, « La grange d’Hamois » de Grégory Gillain à Emptinne et « La table de Benjamin Laborie » à Ohain, mais aussi « Barge » de Grégoire Gillard à Bruxelles et « Humus x Hortense » de Nicolas Decloedt à Ixelles. Toutes ces tables font donc leur entrée dans le club des étoilés.

Le sud du pays et la capitale brillent aussi dans d’autres catégories. Ainsi, « La Grappe d’Or » et « Barge » décrochent aussi une étoile verte pour leur intégration environnementale dans leur cuisine. Et le jeune chef Mathieu Vande Velde se voit décerner le titre de Jeune chef de l’année. Une très belle récompense, en plus de sa première étoile, pour cet ancien candidat de la saison 12 de Top Chef en 2021, qui n’a que 24 ans ! « ça fait beaucoup », a-t-il réagi, visiblement ému, sur la scène du Théâtre royal de Mons.

Autre grand gagnant de la journée : le chef Karen Torosyan, dont le restaurant bruxellois « Bozar Restaurant » décroche une deuxième étoile. Un prix remis des mains de David Martin, le chef à qui il avait racheté le restaurant cinq ans plus tôt, et qui lui avait confié des responsabilités en cuisine peu après son arrivée d’Arménie. Petite déception toutefois : on n’a pas annoncé de nouveau resto deux étoiles par contre côté wallon, alors que les noms de Christophe Pauly du Coq aux Champs et d’Arabelle Meirlaen notamment, avaient circulé.