Le CPAS de Charleroi a approuvé l’octroi des budgets participatifs à 10 projets dont la portée est sociale, culturelle ou encore humanitaire et ce pour un montant de 28.000 euros

De manière concrète, le Comité d’Agrément des Budgets Participatifs (composé de conseillers de l’Action sociale et d’agents du CPAS, de représentants de l’associatif et d’anciens lauréats des budgets participatifs), s’est réuni en date du 2 février 2023 et a retenu 10 projets présentés sur base de critères reprenant la lutte contre toute forme d’exclusion, le renforcement du lien social et l’impact positif sur les personnes en situation de précarité. L’aspect innovant et le nombre de personnes potentiellement concernées ont également été pris en compte. Le budget maximum accordé par projet est de 3.500 euros et, bien entendu, chacun des projets retenus fait l’objet d’une convention avec le CPAS afin de s’assurer de la bonne fin de la subvention octroyée.

Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi : « L’Action sociale passe aussi par la collaboration avec le tissu associatif local. C’est une ligne de conduite à laquelle je souscris depuis les Etats généraux de l’Action sociale et des aînés que j’ai organisé en 2019 avec la participation de nombreuses associations et citoyens. C’est pourquoi, en plus des partenariats récurrents sur des projets à plus long-terme, il me tient à coeur que le CPAS puisse également, chaque année, apporter son soutien à de plus petites associations qui mettent en place des projets participatifs spécifiques. Ensemble, nous sommes plus forts pour aider nos concitoyens d’autant plus en période de crise ; qu’elle soit sanitaire comme hier ou énergétique et économique comme aujourd’hui ».