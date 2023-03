Scène complètement improbable dans le centre de Bruxelles: un homme pensait interrompre une bagarre en rue mais…

La scène est tournée dans le quartier Dansaert à Bruxelles. On y voit deux jeunes se bousculer, et l’un d’eux fini au sol. Et là, une troisième personne intervient pour stopper ce qu’il pense être une bagarre !

de videos

Les faits ont été filmés le 1er mars, comme le relate La Libre Belgique. Ce que le troisième homme ignorait, c’est qu’il était en train d’interrompre une scène de film !