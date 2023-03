Kevin se gare près de son lieu de travail… et n’en croit pas ses yeux en revenant à sa voiture: «C’est complètement dingue»

Kevin a expliqué son mécontentement sur le réseau social Reddit après avoir retrouvé une note peu agréable sur le pare-brise de sa voiture en stationnement.

En revenant à sa voiture après le travail, il a retrouvé un petit mot sur son pare-brise, et pas des plus agréables : « Vous bloquez notre putain d’allée, ne vous garez plus ici », est-il indiqué. Mais il s’avère que la photo postée par Kevin montre bien qu’il ne bloque pas du tout l’allée de garage.