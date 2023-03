La Fondation Pairi Daiza s’investit toujours plus dans la conservation des espèces et des espaces!

En effet, comme nous l’explique Catherine Vancsok, la directrice scientifique de la Fondation, celle-ci occupe un rôle important depuis plusieurs années maintenant. « La Fondation a été créée en 2015 et a pour vocation de poursuivre une mission de conservation des espèces et des espaces en dehors de ses murs. Depuis sa création, la Fondation soutient des projets autour de cinq axes : la préservation des habitats menacés, la protection des espèces menacées, le soutien de la recherche scientifique, le recueil des reptiles et des amphibiens, ainsi que la valorisation du patrimoine naturel », nous détaille Catherine Vancsok. « Depuis son lancement, la Fondation a déjà soutenu 24 projets, dont 18 qui sont en cours actuellement. Pour le moment, trois personnes travaillent à temps plein pour nous et collaborent avec les équipes du Parc. Ensuite, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec nos partenaires afin de suivre de près les projets dans lesquels nous sommes engagés, dont certains qui se déroulent à l’autre bout de la planète. En plus de soutenir ces projets, nous nous chargeons aussi de conscientiser le public qui visite notre Parc aux dangers qui pèsent sur les espèces. C’est une mission qui est aussi très importante. » Un nouveau projetCette année, la Fondation Pairi Daiza a décidé de s’engager dans un nouveau projet : la restauration de l’habitat naturel du Panda roux au Népal. Espèce en danger d’extinction, le panda roux est surtout menacé par les activités de l’homme, qui détruit son habitat. Le projet soutenu par la Fondation Pairi Daiza consiste à restaurer environ 90 hectares de terres à l’est du Népal, afin de constituer un corridor essentiel pour l’espèce ainsi que pour la panthère nébuleuse, le chat doré d’Asie, le chat marbré, le tigre du Bengale, le pangolin, le linsang tacheté (menacé localement) ou encore l’ours noir de l’Himalaya, tous présents dans cette région du monde. « C’est un projet que nous menons avec le Red Panda Network, dans le cadre d’une initiative qui a été lancé par le Programme européen pour les espèces menacées. Le coordinateur de ce programme, qui travaille au Zoo de Rotterdam, a pour mission de visualiser la carte d’identité de chaque panda roux dans les parcs animaliers européens, mais est aussi en charge des aspects pédagogiques et de la conservation. C’est via cet expert que nous avons été mis en relation avec le Red Panda Network, que l’on soutient désormais dans ce très beau projet de restauration. », nous explique Catherine Vancsok.

Engagée sur 18 projets actuellement, la Fondation Pairi Daiza a d’ores et déjà joué un rôle déterminant dans la sauvegarde de certaines espèces. « En effet, nous avons notamment participé à la réintroduction de l’Ara de Spix dans son milieu naturel. Cette espèce avait complètement disparue de la nature il y a 20 ans et un programme de conservation a donc été lancé. La Fondation Pairi Diaza a uni ses efforts avec d’autres institutions pendant plusieurs années et a notamment bâti un centre de reproduction uniquement destiné à cette espèce dans son enceinte, en plus de contribuer aussi à la construction d’un centre au Brésil. Après des années d’efforts, 52 oiseaux sont retournés au Brésil, dont certains qui étaient à Pairi Daiza. Après une phase de réadaptation de deux ans, ils ont été relâchés dans la nature en 2022. », se réjouit la directrice scientifique.