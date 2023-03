Kevin De Bruyne méfiant avant d’affronter Leipzig: «Je m’attends à un match très difficile»

« Leipzig est une bonne équipe, avec beaucoup de qualité, qui a le vent en poupe », a déclaré lundi le milieu de terrain de 31 ans, absent pour cause de maladie lors du match aller, lors du traditionnel point presse de la veille de la rencontre. « Je m’attends à un match très énergique et difficile. Leipzig met toujours beaucoup d’intensité dans ses matches. Je suis conscient que ce sera un match piège demain. »

Le Diable Rouge a déclaré qu’il aimerait gagner la Ligue des Champions, mais ce n’est pas une obsession. « Chaque compétition que nous jouons, j’essaie de la gagner. On perd plus qu’on ne gagne. J’ai déjà beaucoup gagné, donc j’ai de la chance. Nous essayons simplement de gagner des matches et d’être la meilleure version possible de nous-mêmes. »