Ode à Porsche

Cela vaudra la peine d’aller faire un tour du côté de Huy les 3 et 4 juin prochains. Pour la seconde année consécutive, la cité mosane accueillera en effet le Rally 4 Porsche, un événement incontournable pour tous les passionnés de la marque. Et cette année sera particulière puisque Porsche célèbre un double anniversaire : les 60 ans de la 911 et les 75 ans de la marque. Autant vous dire qu’il y aura du joli spectacle.

Quatre événements

Autour du centre névralgique de la ville de Huy, ce sont pas moins de quatre événements qui animeront le week-end : une balade touristique, un rallye de régularité, un rallye de vitesse et un « co-driving » caritatif. Les « flat-six » seront bien entendu à la fête, mais tous les modèles Porsche seront les bienvenus à Huy, qu’ils soient à moteur central, avant ou arrière ; qu’ils comptent 4, 6, 8 ou 10 cylindres ; qu’il s’agisse d’un coupé, d’une berline, d’un cabriolet ou d’un SUV. A vos agendas !