La compétition, ce laboratoire d’innovations

Le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC) est de retour cette année avec 7 manches disputées en Europe et des courses passionnantes, dont la durée peut aller jusqu’à 24 heures. Mais au-delà du spectacle sur la piste, cette compétition ultra-exigeante permet le développement de prototypes hybrides high-tech alimentés par du carburant 100% bio élaboré avec des résidus de raisin.

65% de CO2 en moins

La compétition représente un vecteur essentiel d’innovation : les contraintes extrêmes de l‘endurance (durée de course et kilométrages élevés) poussent à développer des carburants toujours plus performants, mais qui doivent aujourd’hui également répondre aux nouveaux défis exigés par la transition énergétique et environnementale. Depuis 2022, toutes les voitures du championnat sont ainsi propulsées par un carburant 100% renouvelable : l’Excellium Racing 100 de Total, produit à base de résidus de raisin majoritairement récupérés dans des vignobles français. Ces résidus sont fermentés dans de l'éthanol pour obtenir ce bio carburant qui permet une réduction de 65% des émissions de CO2 engendrés par la combustion, sans impact sur les performances des voitures.