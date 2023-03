Mitsubishi de retour en Europe

Nouvelle ? Pas vraiment, car cette quatrième génération a été présentée il y a déjà trois ans, et se vend en Asie et aux Etats-Unis depuis l’année dernière. L’Europe y aura droit aussi, même si on ne sait pas encore sur quels marchés. Ce grand SUV de 4,7 mètres de long peut accueillir jusqu’à sept personnes grâce à ses trois rangées de sièges, alors que le volume de chargement atteint 2.257 litres une fois le tout rabattu.

Hybride rechargeable

Comme son prédécesseur, il s’agit d’un hybride rechargeable, mais l’autonomie en mode 100% électrique atteint désormais 87 km, contre 45 km auparavant. Le temps de charge de 10 à 80% est annoncé à 40 minutes. Les chiffres de puissance européens ne sont pas encore connus, mais outre-Atlantique l’Outlander développe 248 ch et 332 Nm de couple issus de son bloc thermique 2,4 litres essence et de ses deux moteurs électriques. La transmission intégrale intelligente (Super-All Wheel Control) est également au programme.