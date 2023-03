«On a enregistré ça pour vous»: Julien Canaby («Star Academy») dévoile un extrait de son premier single (vidéo)

« C’est la première chanson que nous avons écrite avec Mathieu et Carla, on a mis ça au point, et on s’est dit qu’on allait enregistrer ça pour vous », explique Julien. Carla, qui a participé à la « Nouvelle Star » en 2017 et qui n’est autre que la chérie de Mathieu, lui aussi candidat de cette même saison, explique : « Grâce à vos dons, on a pu s’acheter une carte son. C’est ce qui nous a permis d’enregistrer la voix de Julien. Merci à tous. » Les dons auront au moins servi ! Aucune date de sortie n’est pour l’instant annoncée.