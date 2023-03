Après une édition 2022 annulée, le carnaval des Ours d’Andenne revient ce 19 mars!

Vers 18h-18h30, le très attendu jet d’oursons porte-bonheur se fera du haut du balcon de l’Hôtel de Ville. On annonce un lancer plus fourni cette année pour marquer le coup !

Une 66e édition très attendue par les 31 sociétés et groupes, les Andennais et les nombreux visiteurs. Le Carnaval des Ours, c’est une véritable machine de guerre avec ses 2.000 participants et près de 15.000 personnes le long du parcours, inchangé selon les organisateurs (rue Brun – rue du Commerce – rue du Pont – Avenue Roi Albert – rue Frère-Orban – Place des Tilleuls – rue Brun – rue Defnet – rue Bertrand – Place des Tilleuls). Durant le carnaval, toutes les routes du centre-ville seront barrées. Le contournement sera, quant à lui, accessible.

On notera deux nouveaux groupes d’ours créés par Andenne Bears, le club de football américain et la MJ le Hangar avec l’Envol. Bien sûr, les scouts, jeunes ursidés taquins, seront toujours à la recherche de proies, des jeunes filles, pour les enfermer quelques minutes dans la célèbre cage aux demoiselles.

Olivier Gonze, Olivier 1er et Sandrine Posschelle, Sandrine 1ère, ont été sacrés Roi et Reine du carnaval en mars 2020. Ils ont dû attendre trois ans pour commencer leur règne. Ils seront accompagnés du prince et de la princesse, Max-Emilien 1er et Romane 4. Tous quatre sont issus de La Madelon, une des sociétés la plus ancienne du Carnaval des Ours.