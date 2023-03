Une journée autour de la santé des enfants au centre culturel de Sivry-Rance

Ce dimanche 19 mars, le centre culturel de Sivry-Rance ouvre ses portes aux familles pour une journée remplie d’animations autour de la nourriture saine, du mouvement et du bien-être des enfants de 0 à 8 ans.

L’ONE prévoit son animation « BAM BAM ». Ludique, interactive et éducative, elle s’adresse aux enfants entre 5 et 8 ans. L’animation se fera en groupe et durera 1h30, avec un départ toutes les demi-heures. Le premier départ se fera dès 10h, le dernier à 13h30.