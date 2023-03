La guerre en Ukraine a donné de nouvelles armes aux populistes de l’Est: la peur d’un nouveau conflit grandit en Europe

Plus d’un an après, aucune issue au conflit n’est en vue. Et certains hommes politiques n’hésitent pas à profiter de l’anxiété qu’il provoque pour laisser entendre que le soutien à l’Ukraine pourrait entraîner leur pays dans la guerre.

De Prague à Sofia, de fausses affirmations, selon lesquelles les gouvernements vont annoncer la mobilisation générale ou simplement « envoyer nos fils au hachoir à viande » ont dominé le discours politique.