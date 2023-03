Quatre nouvelles éoliennes de Spiennes à Harmignies: cette fois-ci, l’enquête publique est ouverte

C’est un dossier qui est dans les cartons depuis plusieurs années. L’entreprise Luminus veut installer quatre éoliennes, d’une hauteur de 180 m, sur un terrain situé chaussée de Beaumont entre les villages de Spiennes, Harmignies et Saint-Symphorien. Une nouvelle enquête publique est disponible dès ce jeudi 16 mars et jusqu’au 7 avril prochain. Et c’est loin d’être la première.

Refusé

« Le projet a été refusé en première instance », nous avait expliqué Martine Moreau, porte-parole de Luminus, dans une précédente édition. « Ce refus avait été motivé principalement par des raisons paysagères, en raison d’un impact estimé au niveau du cimetière militaire de Saint-Symphorien et sur le site des minières néolithiques de Spiennes. » Une éolienne citoyenne Luminus a alors entamé des discussions avec les responsables du cimetière de Saint-Symphorien « pour réfléchir ensemble à des mesures d’atténuation visuelle. »