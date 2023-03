Clara Luciani se dévoile sur Tipik: «J’ai toujours été un clown triste»

Pendant deux ans, la jeune artiste devenue une icône pop s’est laissé filmer durant les sessions d’enregistrement de son deuxième album, «Cœur», le cap le plus difficile à passer, paraît-il, parce qu’on y joue sa crédibilité. Clara, à la fois si spontanée et ouverte aux autres, et si pudique, se raconte comme jamais. Et pour la première fois, elle se montre aux côtés de son compagnon, le chanteur de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, de vingt ans son aîné et complètement gaga de sa belle. «J’ai toujours été un clown triste. Ecrire des chansons est mon moyen de survie», dévoile-t-elle. On entre avec elle dans la fabrique des chansons, et vivre avec elle ce processus créatif en direct est passionnant. Ainsi on apprend que «La grenade» a connu plusieurs dizaines de versions avant de trouver son juste arrangement musical.

de videos

Si elle a accepté qu’un film soit réalisé sur elle, il ne faut pas y voir une once d’ego. «J’aimerais que ce documentaire donne de l’espoir, qu’on se dise: ce n’était pas gagné pour elle mais elle l’a fait, du coup nous aussi on peut le faire», résume-t-elle. Ponctué d’images d’archives inédites (dont celles avec son grand-père chéri) et du témoignage de ses proches, ce documentaire retrace son parcours de Martigues aux concerts, ses débuts, ses consécrations. Clara a été encore couronnée de deux Victoires de la musique l’année dernière et ses deux albums ont été certifiés triples disques de platine. Son titre «La grenade» est devenu l’hymne d’une génération et compte à ce jour 110 millions d’écoutes, YouTube et plateformes de streaming confondus.