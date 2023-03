«Le doc quotidien»: la bande de Yann Barthès décortique les dynamiques du couple

Elle est vraiment très bien exploitée, cette idée de la bande de « Quotidien » d’analyser un phénomène de société au long cours. Le principe est toujours le même : laisser traîner ses caméras pendant un an. Cela prend du temps, mais le temps est un gage de qualité.

Donc, après les vieux, les ados boutonneux, les graines de champion, et on en passe, voilà que le comparse de Yann Barthès décortique les dynamiques du couple. Il a sillonné la France, suivi sept couples d’âges et d’horizons différents. L’être humain n’est apparemment pas fait pour la solitude, à en juger par les statistiques : au cours de l’existence, 98 % de la population aura expérimenté la vie à deux. Et la séparation (vu le nombre de divorces et de célibattants) ou pas.