«Cash Investigation»: 10 ans de scandales et de polémiques sur France 2

Elise Lucet a marqué le petit écran par sa pugnacité et son style sans concession. Ce jeudi, elle revient sur quelques-unes des enquêtes les plus marquantes de son émission.

Certains l’adorent et voient en elle la nouvelle grande prêtresse de l’info-vérité, qui ne cède jamais devant les puissants et débusque les affaires les plus sensibles. D’autres, au contraire, sont agacés par son style trop cash, mais aussi les ficelles de mise en scène dont elle use et abuse dans l’émission, lorsqu’elle court avec son micro à la main derrière un patron d’entreprise ou un ministre qui ne veut pas lui répondre. Mais ce qui est sûr, c’est qu’Elise Lucet ne laisse personne indifférent et qu’elle a imposé un style unique à la télé française avec « Cash investigation ». En dix ans, le programme a déterré nombre de scandales et mis au grand jour les pratiques choquantes des multinationales. Et dix ans de scoops et de coups d’éclat, c’est un anniversaire qui se fête !

Ce jeudi, la journaliste, qui aura 60 ans en mai, revient sur quelques-unes des enquêtes qui ont le plus marqué les téléspectateurs et ce qui a changé (ou pas) depuis leur diffusion. À commencer par le reportage réalisé il y a six ans sur les dessous des magasins Lidl. Les conditions de travail ont-elles évolué dans cette enseigne de la grande distribution ? Mathieu Robert est parti à la rencontre des salariés du géant du hard discount, notamment en Bretagne, où une ancienne responsable de magasin s’est suicidée en 2021 et où des dizaines d’employés ont osé porter plainte contre leur hiérarchie.