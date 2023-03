La «Prime énergie compensatoire» est disponible pour les entreprises bruxelloises à partir de ce 13 mars

Cette prime compensatoire est le résultat d’une large concertation, dans sa mise en place comme dans son opérationnalisation, avec les partenaires sociaux, les fournisseurs d’énergie, Sibelga, Bruxelles Economie Emploi et le 1819. Le Gouvernement bruxellois s’est mobilisé sur proposition de Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’Etat à la Transition économique.

La plate-forme pour introduire les demandes de cette « Prime énergie compensatoire » ouvre ce 13 mars à 14h. Elle est accessible aux entreprises ayant leurs factures de décompte couvrant de manière complète les années 2021 et 2022.

Quel est le montant de la prime ?

Il s’agit de 30 % des surcoûts en gaz et en électricité subis en 2022 par rapport à 2021, plafonnés à 50.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit sensible énergétiquement ou à 100.000 € si l’entreprise est active dans un secteur dit très sensible énergétiquement.

L’administration pourra prendre en compte jusqu’à 6 compteurs EAN différents pour l’octroi de la prime compensatoire (3 pour l’électricité, 3 pour le gaz), ce qui permet de prendre en compte les entreprises qui disposent de plusieurs unités d’établissements.

Quand demander la prime ?

Pour demander la prime, une entreprise doit disposer des factures de décompte couvrant l’année 2021 et des factures de décompte couvrant toute l’année 2022 pour le gaz et/ou l’électricité, pour toutes les unités d’établissement.

Il existe donc trois cas de figure, liés au moment de réception des factures de décompte :

L’entreprise qui dispose de l’ensemble de ses factures de décompte couvrant l’année 2022 peut introduire sa demande dès à présent ;

L’entreprise qui est facturée annuellement et qui reçoit ses factures de décompte entre la mi-mars et le 30 juin peut introduire sa demande quand elle dispose de l’ensemble de ses factures de décompte ;

L’entreprise qui est facturée annuellement et qui reçoit ses factures de décompte entre le 1 er juillet et le 31 décembre pourra demander à Sibelga, à partir du 1 er juillet , des factures couvrant toute l’année 2022 de manière anticipée. Dès réception de ces factures, elle pourra introduire sa demande de prime.Toute demande d’information préalable à l’introduction d’une demande de prime peut être obtenue au 1819.