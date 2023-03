Les Delhaize de Verviers et Heusy resteront fermés jusqu’à mardi au moins

En région verviétoise, les deux concernées se trouvent à Heusy et boulevard des Gérardchamps à Verviers. Les deux magasins étaient encore fermés ce lundi et le resteront jusqu’à mardi au minimum. Se déroulera ce jour-là une réunion d’entreprise au niveau national.

Pour réaliser des bénéfices encore plus importants, Delhaize a annoncé qu’elle franchisait tous ses magasins. Tous les employés qui ont connu à la fois le système de franchise et « classique » le savent : ils ont fort à perdre. Bon nombre de surfaces sont donc actuellement en grève.

Les différentes surfaces verront donc de quoi leur avenir sera fait et pourront agir en conséquence.

La mobilisation est toujours bien suivie. Devant le Delhaize d’Heusy, on compte une poignée de gréviste qui explique la situation avec pédagogie aux clients.

Une situation qui inquiète en haut lieu. « Il y aura deux variables d’ajustement pour l’indépendant, ce seront les prix, peut-être, et le personnel », constate le député socialiste Malik Ben Achour qui se dit inquiet. Il était présent ce lundi avec les grévistes pour leur manifester son soutien.

Interrogé par la Disonaise Chanelle Bonaventure, le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, a vilipendé l’entreprise. Il se demande quel type de travail on veut pour le futur. Du côté du PS, on comprend bien que l’on demande plus de flexibilité aux travailleurs mais pas aux dépens des conditions de travail.