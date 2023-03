«La doc et le véto»: Michel Cymès réalise son rêve de gosse en devenant vétérinaire

Ce jeudi soir, la Une propose un épisode inédit de la série « Le doc et le véto », avec Michel Cymès.

« Vétérinaire, c’est plus difficile que médecin, non seulement la formation est plus ardue, mais aussi l’établissement du diagnostic, la relation qu’il faut instaurer avec l’animal », nous confiait Michel Cymes quand il s’est lancé dans cette fiction. Ce rôle, il l’a aussi accepté pour réaliser son rêve.

Gamin, il a envisagé cette carrière plus que la médecine. Sans doute, cela ne l’aurait pas amené à monopoliser le paysage audiovisuel. Michel Cymes est partout et donne sur avis sur tous les sujets, ce que certains lui reprochent étant donné sa formation d’ORL…