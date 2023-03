Kate et son mari Andrew sentaient une odeur étrange dans leur chambre: c’est le choc quand ils enlèvent le plancher pour voir ce qu’il se passe, «c’était absolument dégoûtant» (photo)

Kate Dempsey, une Britannique de 41 ans, a commencé à apercevoir des taches sur les murs à l’intérieur de sa maison, accompagnées d’odeurs de miel. « L’odeur nous a frappés immédiatement. C’était cette odeur sucrée et nous avons eu cette odeur vraiment écœurante pendant des lustres », explique Kate dans les colonnes du Mirror. « Tout a commencé lors de l’été très chaud de l’année dernière. Nous avons remarqué des trucs collants noirs qui descendaient du mur de notre chambre. C’est arrivé au point où nous ne pouvions plus l’ignorer. J’ai senti le truc et je l’ai goûté, et c’était du miel. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait », témoigne encore la quadragénaire.

La maison s’était en fait transformée en véritable ruche géante ! « Nous avions repéré des abeilles lorsque nous avons emménagé mais elles ont disparu et nous avons fait repeindre la maison », raconte Kate. Mais quand Kate et son mari Andrew ont voulu faire appel à une entreprise pour faire partir les abeilles, ils ont reçu des devis plus fous les uns que les autres. Ils ont donc décidé de s’attaquer eux-mêmes au problème.

de videos Avec l’aide de quelques amis, ils ont enfilé des gants pour ramasser le miel, mais c’est alors qu’une énorme quantité d’abeilles s’est précipitée vers eux pour tenter de récupérer le miel. Mais ce ne fut pas tout. Des asticots et des mites ont également été retrouvés ! « Je suis allée dans la chambre de notre fille qui est au-dessus de la nôtre et j’ai retiré le tapis. Ces énormes asticots ont commencé à ramper sur le plancher », explique Kate. « Nous avons décidé de retirer le plancher pour voir ce qu’il se passait. Nous avons trouvé une vieille ruche et elle était presque en train de composter, des tas de mites sortaient », ajoute la mère de famille.

« Nous en avons retiré de plus en plus, on aurait dit que c’était sans fin. C’était absolument dégoûtant », témoigne encore Kate. « Nous avons arraché cet énorme nid d’abeilles. Lorsque nous étions en train de le nettoyer, nous nous sommes réveillés un matin et la pièce était remplie d’abeilles. Nous avons appelé les apiculteurs et un homme est venu voir. Il a dit que c’étaient des abeilles voleuses, qui étaient venues au nid pour voler le miel », explique encore Kate.