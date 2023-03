P1- Aurélien Pleugers dépanne avec la A mais finira bien la saison avec la B au Condruzien: «On a aussi un tour final à aller chercher»

Cela fait 2 fois, que le nom d’Aurélien Pleugers apparaît sur la feuille de la P1 du Condruzien. Arrivé en P3 l’an dernier depuis… Verlaine (D2), le Hannutois a débarqué à Hamois pour reprendre du plaisir. « Avec mes potes et mon entraîneur Yves Vancraen, que j’avais côtoyé chez les jeunes à Fernelmont. La plupart du temps, on fait les trajets ensemble. Après Verlaine, j’avais besoin de m’amuser. »

Pour l’instant, Aurélien restera avec la B. « Je suis allé dépanner deux fois en A parce qu’il y avait pas mal d’absents et avec plaisir. J’y retournerai volontiers mais je suis engagé avec la B et on a aussi un tour final à aller accrocher. Ce serait d’ailleurs génial que les deux équipes y arrivent et que la P1 gagne la Coupe. J’aimerais monter. Si on n’y arrive pas cette année, on réessaiera l’an prochain mais après, sans doute que je remonterai un peu. Pas nécessairement en nationale mais peut-être bien en P1 », termine l’ancien défenseur de 22 ans, désormais converti en numéro 8, qui avait explosé à Fernelmont avant le covid. Ancienne équipe qui l’a d’ailleurs recontacté il y a peu… (A.A)