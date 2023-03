Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À côté de ses 115.000 m2 et ses 12 palais qui accueillent salons, expositions et concerts, Brussels Expo met désormais à disposition ses toits. Elle se pare de vert pour devenir « l’une plus grandes des stations solaires » de Bruxelles.

« Notre partenariat avec Energy Vision représente une opportunité pour contribuer à la transition écologique de nos métiers. En valorisant ses toitures existantes, Brussels Expo a fait le choix de la sobriété tout en permettant de célébrer la richesse architecturale de ses infrastructures », déclare Denis Delforge, PDG de Brussels Expo.