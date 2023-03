Sylvie Loumaye présente une conférence sur l’éducation affective et sexuelle des enfants: «Il faut mettre l’amour au centre du sujet»

Lors de cette conférence, elle abordera l’éducation affective et sexuelle des enfants de 0 à 12 ans, en donnant notamment des outils afin d’aider les adultes à mieux gérer ce sujet. « Il est prouvé qu’en éduquant un enfant à la sexualité, il aura moins de risque de devenir victime d’un agresseur sexuel. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est évidemment primordial de lui donner des outils afin qu’il puisse s’exprimer s’il est un jour au centre d’un acte anormal venant d’un adulte. », affirme la psychologue et sexologue.

En plus de cet objectif de prévention, Sylvie Loumaye souhaite aussi véhiculer un propos positif, en mettant l’amour au centre de la sexualité. « En effet, il est primordial de faire passer le message à l’enfant que l’amour, c’est quelque chose de beau. L’enfant doit aussi comprendre que son corps lui appartient, et qu’il doit respecter celui de l’autre. Je suis convaincue qu’il faut mettre des mots sur ce quelque chose que tout le monde fait, mais dont personne ne parle. Malheureusement, encore trop peu de jeunes sont éduqués à ce sujet par leurs parents, alors que c’est leur responsabilité », affirme-t-elle.

En effet, la sexualité est encore et toujours un sujet tabou au sein de nombreuses familles. Selon Sylvie Loumaye, il est pourtant important que ça change. « Quand on est un enfant, on se pose logiquement des questions. Le souci, c’est que lorsqu’il aborde le sujet sexualité, le jeune se confronte souvent à des parents qui éludent ces questions. Le souci là-dedans, c’est qu’en matière d’éducation sexuelle, ne pas dire, c’est dire que le sujet met mal à l’aise. Lorsque l’enfant se confronte à ce mur à deux ou trois reprises, il va comprendre qu’il ne doit pas insister et il ira chercher les réponses ailleurs. C’est ainsi qu’il se retrouve sur internet, au milieu de sites qu’il ne devrait pas fréquenter. », nous explique-t-elle. « C’est évidemment compréhensible que ces questions nous mettent, nous parents, mal à l’aise. Maintenant, y répondre est quelque chose de très important. Au final, je trouve d’ailleurs que ce n’est pas de l’éducation sexuel que l’on fait, mais plutôt de l’éducation à l’amour »

Pendant sa conférence, Sylvie Loumaye donnera aussi de nombreuses clefs pour aider les adultes à mieux comprendre l’évolution des enfants. « En effet, je donnerais notamment des repères techniques clairs, qui permettront aux plus grands de voir si l’évolution de l’enfant de 0 à 12 ans se passe bien. J’aurais aussi l’occasion d’expliquer 6 règles d’or afin de savoir comment réagir aux questions qui embarrassent. Ma conférence a vraiment pour objectif de conseiller les adultes, pour qu’ils puissent gérer au mieux l’éducation affective et sexuelle de l’enfant. »

Nicolas Evrard