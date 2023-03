De nouvelles portes sécurisées et mieux isolantes placées pour les immeubles de logements sociaux à Loncin

La société de logements du Plateau a investi afin de renover les immeubles des logements sociaux de Loncin. Grâce aux subsides du plan « Get Up Wallonia », de nouvelles portées d’entrée sécurisées ont été installées.

Cette action vise l’amélioration du confort des habitants, avec des abords mieux adaptés et des espaces communs embellis et sécurisés, prioritairement pour les immeubles à appartements dit hauts et moyens. « D’autres chantiers vont voir le jour dans tous les quartiers d’Ans, Alleur, Xhendremael et Awans » précise encore Patrice Lempereur.