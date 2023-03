Delhaize à Mons-Borinage: les magasins d’Hornu et de Mons toujours fermés

Ce lundi, après quelques jours de fermeture, plusieurs magasins Delhaize ont rouvert leurs portes. « 94 magasins sont restés fermés et 34 ont par contre ouvert leurs portes ce lundi », précise le porte-parole du groupe, Roel Dekelver. Dans la région, les deux magasins impactés par la mesure (Mons et Hornu) sont restés fermés ce lundi et risquent encore de l’être ce mardi.

Lire aussi Deux Delhaize de Mons-Borinage directement impactés: «En 22 ans, je n’ai jamais vu des clients venir réconforter les employés»

La semaine dernière, Delhaize a annoncé son intention de franchiser ses 128 magasins. Un mouvement de protestation s’est alors créé et tous les magasins concernés ont fermé leurs portes. Ce mardi, la direction de Delhaize doit rencontrer les syndicats. « Suite à cette réunion, on verra si on rouvre », confie une employée du Delhaize d’Hornu.