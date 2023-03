Une «semaine de la consommation» sur le campus de la VUB avec l’ouverture d’un pop-up store

Cette semaine s’appuie sur une campagne intitulée Be.coco (« Be a conscient consumer», soyez un consommateur conscient), a expliqué Alexia Bertrand lors de l’ouverture d’un «pop-up store» sur le campus de la Vrije Universiteit van Brussel (VUB), à quelques jours de la «journée mondiale de la protection des consommateurs», le 15 mars, en compagnie de la ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, Petra De Sutter (Groen).

«Aujourd’hui, nous sommes souvent submergés d’informations et d’offres en tous genres», a souligné Mme Bertrand (Open Vld), qui souhaite conscientiser le consommateur sur les dangers et ses droits fondamentaux pour lui permettre de faire des choix sûrs et éclairés.