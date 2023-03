Les habitants de ce petit village n’en peuvent plus: ils sont obligés de payer une somme de plus en plus élevée pour… rentrer et sortir de chez eux, «c’est un cauchemar» (photo)

Les habitants commencent à saturer, car en plus de devoir payer, la file d’attente provoque toujours des embouteillages monstres. Jusqu’à maintenant, les 12 pence ne pouvaient être payés qu’en liquide et à la main. Mais un nouveau projet va faire que le prix va augmenter pour la première fois depuis 1890 ! Le montant s’élèverait alors à un livre sterling (1,13 euro).

À Warburton, en Angleterre, les habitants doivent payer 12 pence (13 centimes d’euros) pour traverser un pont, qui est le seul moyen d’entrer et sortir de leur village.

Steve Ellis, qui vit à proximité de Church Green et doit passer par le pont tous les jours, est scandalisé. « Le pont est un cauchemar. Quand l’autoroute a un problème, tout le monde essaie de couper et de passer par là. Ils ne l’entretiennent pas. Si vous conduisez sur le pont, il y a autant de nids-de-poule que vous ne le croiriez pas », déplore le Britannique.

Si jamais le nouveau projet est approuvé, les personnes qui habitent à proximité bénéficieront d’une réduction de 50 %. Mais beaucoup ne sont pas d’accord, et estiment que les frais devraient carrément être supprimés pour eux. « Je passe sur le pont au moins une fois par jour. S’ils le mettent à un tel prix, cela va me coûter 4 ou 5 livres par jour. Tout augmente. Ils disent qu’ils ne peuvent pas se permettre de l’entretenir, mais le chiffre d’affaires de ce pont doit se chiffrer en millions », explique Steve.

Syd Rasheed, également habitant du village, en a lui aussi marre de cette situation : « Le pont cause toutes sortes de problèmes de circulation. La pollution de l’air due au trafic permanent est également un problème. Le village lui-même est charmant et c’est une jolie petite communauté. Le seul problème, c’est ce pont à péage et le trafic », déplore Syd.