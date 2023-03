«Je croyais dès le début en cette expérience»: Alexandre («Mariés au premier regard») va-t-il dire oui à Jessica?

D’abord, je suis sous le choc. Quand on ouvre cette enveloppe, on s’y attend, mais qu’à moitié. C’est quand on ouvre qu’on réalise que notre vie va peut-être changer.

Comment avez-vous trouvé ce premier épisode ?

Très touchant, émouvant. Voir ses proches, et se voir soi-même, c’est touchant.

Qu’avez-vous pensé du nouvel expert, Alexandre Destro ?

Il est très bien. J’ai eu l’occasion d’être en entretien avec lui. J’en ai appris beaucoup sur moi grâce à lui, il est de très bon conseil pour l’expérience. Lui et les autres experts sont à notre disposition, et ça nous aide beaucoup pour la suite.

On vous a vu un petit peu stressé. La présence des caméras, ça rajoute une pression à l’expérience en elle-même ?

C’est quand même stressant. On passe de célibataire à peut-être futur marié. On n’a pas l’habitude des caméras non plus, c’est normal d’être stressé. C’est un tout je dirais.

En plus de trouver l’amour, est-ce que l’émission est une belle occasion pour acquérir une certaine visibilité ?

Non. Je suis parti dans l’optique de peut-être trouver la personne qui me correspond. Je ne pensais qu’à ça. Je suis peut-être un peu rêveur, mais je croyais dès le début en cette expérience. J’ai lancé une bouteille à la mer, au final, j’y suis, c’est parfait.

On a appris que vous étiez proche d’Eden Hazard. Vous confirmez ?