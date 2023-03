Cent ans de fromages pour l’entreprise familiale Hennart

Évidemment, ces cent années « n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille », explique ce dernier, aujourd’hui à la tête de l’entreprise. Terminé le fourgon qui passe de boutiques en boutiques, finie la cave d’affinage dans l’étable, et les bureaux dans la maison des parents… La société a dû s’adapter à l’évolution des marchés et aux normes sanitaires. « Mais mon grand-père disait toujours, Hennart s’écrit avec un T comme têtu et pas avec un D comme docile. »

Du passé, l’entreprise a conservé ses valeurs, basées sur « les rencontres d’hommes » et son objectif principal : « Aller trouver des produits de qualité, qui vont faire plaisir sans que le fromage devienne un luxe ». Aujourd’hui, Hennart emploie une vingtaine de salariés – dont « beaucoup ont débuté en tant que stagiaires » – et travaille avec 70 producteurs basés partout en France. Certains sont liés avec la société depuis plus de soixante ans et d’autres pépites viennent d’être découvertes : « On achète avant tout du terroir. » Mimolette, comté, beaufort, chèvre, bleu… ce sont plus de 120 sortes de fromages qui passent par Carvin, « avec plus de 50 % de produits fermiers, essentiellement au lait cru ».

Un savoir-faire précieux

Et le savoir-faire est précieux. Ici, on retourne et on brosse les tomes à la main, dans les caves où certains fromages sont conservés pendant plusieurs mois, voire années. Éric Hennart se charge d’observer chaque jour les fromages installés dans les hâloirs aux taux d’humidité bien spécifiques, les coupes sont parfois réalisées au fil à couper le beurre… Le tout pour faire vieillir au mieux les produits et développer les arômes.

La mimolette est le premier fromage affiné chez les Hennart et aujourd’hui encore ces produits remplissent les caves de l’entreprise. Photo Ludovic Maillard

Et les Hennart poursuivent leur évolution en s’adaptant au contexte international car 40 % de leurs 800 clients sont liés à l’export. Pour le reste, on retrouve les produits de la famille dans les crémeries, les épiceries fines, les boucheries, mais aussi dans certaines grandes surfaces comme Match, client fidèle de l’affineur.