Comment l’Union Saint-Gilloise a renversé la vapeur en huit jours

La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Cette maxime, l’Union pourrait la faire sienne. Car au soir de l’élimination en demi-finale retour de la coupe de Belgique face à l’Antwerp (le 2 mars), certains observateurs ne donnaient plus très cher de la peau des Saint-Gillois cette saison. Des Unionistes qui s’étaient également inclinés consécutivement face au Standard et à Westerlo en championnat et qui pointaient alors à dix unités du leader genkois.

Une dizaine de jours plus tard, la donne a totalement changé. L’Union peut se mettre à rêver des quarts de finale de l’Europa League après sa toute grosse prestation sur le terrain de l’Union Berlin (3-3). Et elle a remporté ses deux matches de championnat, face à Eupen (2-1) et Genk (1-2). Résultat des courses, elle ne pointe plus qu’à cinq points des Limbourgeois. Et c’est la première fois depuis la 7e journée (soit le 1er week-end de septembre 2022) que les deux clubs sont aussi proches l’un de l’autre. Mais comment expliquer ce revirement de situation ?