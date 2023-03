La Croix-Rouge de Namur recherche en urgence des bénévoles responsables pour Andenne, Beauraing et Cerfontaine

La Croix-Rouge de Namur recherche en urgence de nouveaux responsables bénévoles pour plusieurs communes.

Du côté de Cerfontaine/Walcourt, la Croix-Rouge doit trouver un(e) Vice-président(e) et un(e) Secrétaire pour la Maison Croix-Rouge, mais également un.e responsable d’activité pour le transport des personnes et la logistique. « Le service de transport répond à la fois aux problèmes de mobilité rencontrés par les personnes isolées et en situation de précarité (transport social) ou connaissant des problèmes de santé (transport en véhicule sanitaire léger) », peut-on lire dans un communiqué. Par ailleurs, des missions logistiques sont assurées telles que la collecte de vêtements, la livraison de matériel paramédical, ou l’enlèvement de denrées offertes par les commerces locaux.