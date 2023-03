Concours – Gagnez 6 x 1 jeu «Justice League: Chaos Cosmique»

Grâce à Sudinfo, vous pouvez gagner votre exemplaire du jeu « Justice League : Chaos Cosmique ». 6x1 exemplaire du jeu (3 sur PlayStation et 3 sur Nintendo Switch) sont à remporter via un tirage au sort. Pour ce faire, rien de plus simple : complétez le formulaire ci-dessous et vous serez peut-être recontacté après le 5 avril 2023 si votre nom a été tiré au sort.

Dans « Justice League : Chaos Cosmique », vous pouvez incarner Batman, Superman ou Wonder Woman, les légendaires super-héros de la Justice League, et affronter Mr Mxyzptlk, le diablotin de la Cinquième Dimension qui s’est auto-investit maire et sème le chaos aux quatre coins de Happy Harbor. Explorez les rues de la ville et redécouvrez dans un environnement inédit les personnages emblématiques de la Justice League, ici réinventés dans un style coloré et enfantin. Maîtrisez les pouvoirs uniques de chaque super-héros pour terrasser des ennemis surprenants, sortir vainqueur de combats éreintants et accomplir des missions en solo ou en équipe avec vos proches en mode coopératif local à 2 joueurs.