«Ouvrir la majorité? Rien n’est décidé», affirme le la bourgmestre de Frasnes après l’annonce de la future démission du président de CPAS

Céline Delcroix Les élus MR frasnois ont appris par la presse l’intention de leur colistier Valéry Gosselain de quitter la politique locale dans les semaines à venir. Le président du CPAS de Frasnes démissionnera de ses fonctions en avril.

Une décision que la bourgmestre Carine De Saint-Martin comprend. « C’est toujours dommageable de perdre quelqu’un d’une telle qualité et avec tant d’années de politique derrière lui. Mais c’était à tel point compliqué avec l’administration que ça devenait difficile à gérer. Une fois qu’on ne s’entend plus avec le directeur général, ce n’est plus possible. Tenir encore un an et demi dans cette situation, cela aurait été bien trop long. Cette décision de partir est plus sereine pour tout le monde et pour Valéry aussi », commente-t-elle.

Lire aussi Valéry Gosselain va démissionner de son poste de président de CPAS de Frasnes et quitter la politique locale frasnoise! Comme l’a expliqué Valéry Gosselain, il part en avril pour permettre au MR de conclure un nouveau pacte de majorité, avec pourquoi pas une ouverture à un autre parti.

« Pour l’instant, on n’envisage rien », lance d’emblée la bourgmestre. « Nous sommes toujours en majorité et le départ de Valéry ne change rien puisqu’il n’était pas conseiller et ne comptait pas lors des votes au conseil. Le MR frasnois impose au président du CPAS de démissionner de son poste de conseiller et il n’a dès lors pas le droit de vote. Pour la suite à donner, la démission de Valéry ne sera effective qu’en avril et on a donc le temps d’y réfléchir jusqu’en juin. Des discussions vont avoir lieu mais pour l’instant, rien n’est décidé. On ne va pas ouvrir la majorité à n’importe quel prix. On pourrait très bien garder notre majorité absolue, même si en effet, on serait limite en cas d’absences ou de conseillers malades, mais on ne serait pas la seule majorité courte ».