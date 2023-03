Très mauvaise nouvelle pour tous les clients du Lidl de La Calamine: «Ils ne peuvent pas offrir les mêmes prix»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas de voiture dans le parking, de portes automatiques qui s’ouvrent et aucun bruit d’article scanné ce lundi matin au Lidl de La Calamine. Le magasin est resté portes closes ce lundi. Au siège de l’enseigne on a décidé de fermer définitivement les portes du supermarché. « Il est fermé depuis ce lundi », confirme le porte-parole de Lidl, Julien Wathieu. « Ces dernières années, on a constaté que le magasin n’était plus adapté à notre vision de l’avenir. » Pour le bourgmestre de La Calamine, Luc Frank, les explications seraient plutôt à trouver du côté de sa proximité avec la frontière.