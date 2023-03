Héron: le Moulin de Ferrières espère trouver des gestionnaires pour la boulangerie et le restaurant avant la saison touristique

Pour rappel, au mois de janvier de cette année, le gestionnaire de la boulangerie et de la Table du moulin a fait aveu de faillite. Celui-ci a donc dû fermer les portes des deux établissements. La commune de Héron a alors commencé à rechercher des candidats repreneurs. « On souhaite retrouver un gestionnaire pour installer une boulangerie et un restaurant mais pas obligatoirement avec une activité économique privée. Toutes les solutions seront étudiées » expliquait ce jour-là Raphaël Villafrate de l’Agence de développement local (ADL) de Héron.

Actuellement, la commune est toujours en quête de candidats. L’idéal pour le Moulin de Ferrières serait de trouver deux gestionnaires. L’un tiendrait la Table du moulin et l’autre la boulangerie. L’ASBL Les compagnons du Moulin de Ferrières espère trouver deux candidats motivés à faire renaître les commerces avant la saison touristique. Celle-ci commencera le 1er mai. En attendant, l’activité du Moulin continue, notamment grâce aux visites de la meunerie.