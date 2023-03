La ligne 96 qui relie Quévy à Bruxelles reçoit un… «Pigeon d’or» pour ses trains «jamais à l’heure»!

La ligne de trains 96 qui relie Quévy à Bruxelles-midi a reçu le Pigeon d’or de la ligne championne des retards. La gare de Frameries est un lieu de moins en moins fréquenté, explique le journaliste de la RTBF Pol-Henri Burrion. Il interroge des navetteurs mécontents de la fameuse ligne 96 : « Dès que le temps est un peu mauvais, on a une chance de ne pas avoir de train… Les problèmes techniques sont de plus en plus fréquents. Le train ne démarre pas ou les portes ne s’ouvrent pas ».

Lire aussi Bonne nouvelle pour les navetteurs de Mons-Borinage: 55 millions d’euros investis pour les lignes de trains de la région Et d’évoquer les statistiques : pour l’association Navetteurs.be, c’est la pire ligne de train. « Sur un mois et demi, si l’on compte les trains aux heures de pointe, on avait accumulé 850 minutes de retard sur des trajets qui durent environ 1h-1h10 ». Soit 14h de retard en à peine un mois et demi, selon l’association de navetteurs !

5h dans le train Les chiffres de la SNCB annoncent quant à eux une ponctualité de 77 % du 1er au 23 décembre 2022. « Un train sur 4 a donc plus de 6 minutes de retard », résume le journaliste de la RTBF. Les chiffres officiels ne tiennent pas compte de tous les incidents comme les trains supprimés, etc. « Ces chiffres représentent des valeurs lissées sur une certaine période et les retards subis par les voyageurs sont bien plus importants parfois », commente Navetteurs.be.

Lire aussi trains-quevy-mons-condamnes-une-allure-descargot-le-ras-le-bol-des-navetteurs Pour conclure, les voyageurs évoquent les tristes records des retards de la ligne 96 : 2h30 dans le train, plus de 3 heures pour un autre et enfin… 5h de trajet pour un infortuné navetteur.