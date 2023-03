Une panne rapidement résolueà l’Unité de Valorisation Énergétique de Thumaide

Par conséquent, les automatismes ont immédiatement interrompu le fonctionnement du four. La combustion s’est donc arrêtée progressivement. Afin de protéger les installations, le mécanisme automatique a ouvert le clapet de sécurité situé entre le four et le traitement des fumées.

Lire aussi Les magasins Delhaize de Wallonie picarde fermés jusqu’à mardi, et peut-être plus encore: «On est passé de la colère à se demander ce qu’on allait faire»

« Cette situation a entraîné l’échappement d’une partie des fumées avant leur traitement, le temps que les conditions d’arrêt du four soient totales, soit dans les heures qui ont suivi », explique l’intercommunale Ipalle qui explique que ce type de panne s’avère exceptionnel et qui présente ses excuses aux riverains pour les désagréments intervenus à l’occasion de celle-ci.