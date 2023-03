Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Domenico Tedesco, à la recherche de l’équilibre»

Ce sera sans conteste l’un des temps forts de la semaine. Ce vendredi, Domenico Tedesco dévoilera sa première sélection en vue des deux matches que l’équipe nationale va disputer à la fin du mois, en Suède d’abord, puis en Allemagne ensuite. Nous ne dirons pas que l’attente est insoutenable, mais une certaine impatience prévaut. Le nouveau sélectionneur des Diables sait que ce premier exercice est un moment important de sa prise de fonction. Sans nul doute, le coach italo-allemand voudra marquer une rupture avec la gestion de Roberto Martinez, que l’on savait très conservateur.

Pour marquer cette rupture, ou cette nouvelle ère de l’équipe nationale, de nouvelles têtes devraient arriver. Ainsi, Romeo Lavia connaitra, à moins d’une surprise, les joies et l’honneur d’une première sélection. Sera-ce également le cas de Mike Trésor, meilleur délivreur d’assists de la Pro League ? Il n’est pas utopique de le penser… D’un autre côté, Tedesco devra toujours s’appuyer sur certains leaders expérimentés du groupe, comme Courtois, Lukaku et De Bruyne. Ces trois-là restent évidemment indiscutables. Entre les nouvelles têtes et les habitués, le sélectionneur sera sur un fil, à la recherche de l’équilibre entre jeunes et moins jeunes. Le suspense est cependant entier concernant certains anciens, comme Axel Witsel, Jan Vertonghen ou Dries Mertens. Ce dernier, au vu des deux derniers tournois qu’il a disputés, mais aussi de la concurrence en attaque, est peut-être celui qui risque davantage que les autres de perdre sa place au sein de la sélection.