Vers un règlement communal pour empêcher les SDF de rester en rue par grand froid: «Nous contraindre, c’est choquant!», réagit Ludwig Simon

Cet hiver, à l’annonce de l’arrivée des vagues de froid, Maxime Prévot, bourgmestre de Namur a pris des ordonnances pour protéger les personnes qui vivent dans la rue. Elles obligent, sur une durée bien déterminée et lorsque la température ressentie est inférieure ou égale à -10 degrés, les services de police à réagir s’ils se trouvent face à un SDF qui ne peut dormir à l’abri du froid. Ils sont tenus de « prendre toutes les mesures nécessaires pour la soustraire à la situation de mise en danger à laquelle elle s’expose et d’assurer sa protection », entre 21h et 7h. Avec ou sans son consentement. Et c’est bien cette notion de consentement qui déplaît à certains, des travailleurs sociaux, mais aussi les SDF eux-mêmes (lire par ailleurs).