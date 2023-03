«Orgasme(s)»: Canine Collectif en quête du plaisir féminin dans le Brabant wallon et à Bruxelles

Caroline Taillet, Léone François et Violette de Leu du Canine Collectif libèrent la parole sur un sujet rarement abordé : le plaisir féminin. « On s’est rendu compte que ça reste encore tabou même entre nous alors qu’on se connaît bien. On a tendu le micro aux autres femmes et dès qu’on lève le pan, on sent les femmes désireuses de parler de ça », constate Léone François. « La sexualité féminine n’est pas une évidence. » Entretiens individuels puis avec des groupes de discussion, le collectif récolte le témoignage des femmes et décide de créer « Orgasme(s) ».