L’incroyable geste de ce joueur de Sunderland: il embrasse son adversaire en plein match (vidéo)

Luke O’Nien. Ce nom ne vous dit rien ? Eh bien, on prend les paris qu’après cette folle histoire, vous n’oublierez plus de qui il s’agit. Non pas pour un geste footballistique, mais bien plus étonnant.

Concrètement, au cours de cette rencontre de D2 anglaise, le joueur de Sunderland a embrassé un adversaire devant tout le monde au cours d’une embrouille. Un geste qui a encore davantage accentué la tension…