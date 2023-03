Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après s’être affrontés ce week-end, le Cercle, Anderlecht, OHL et Charleroi vont désormais mener un combat à distance pour accrocher la dernière place qualificative pour les Europe Playoffs. Bien que Westerlo et le Standard ne soient pas assurés de terminer dans le Top 8 et qu’il ne faut pas écarter totalement Saint-Trond et Malines, les quatre formations précitées tiennent le bon bout pour lutter jusqu’au 22 avril. Qui aura les reins solides ?