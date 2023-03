Dimitri Legasse réélu à la présidence de la Fédération PS du Brabant wallon avec Laurence Smets comme vice-présidente

Dorénavant, les candidats à la présidence et vice-présidence doivent se présenter en « ticket », autrement dit en binôme, qui se doit d’être mixte et de représenter les deux districts de la Province.

Dimitri Legasse, député wallon et encore très investi à Rebecq, et Laurence Smets, ancienne bourgmestre de Walhain et actuellement conseillère communale, étaient candidats à ces fonctions.